Reyhanlı'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Koreografisi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde 'Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu. Etkinlikte öğrenciler pankart ve resimlerle de destek verdiler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Tayfur Sökmen İlk ve Ortaokulu idarecileri ile öğrenciler, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen çocuklar, "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

Bazı öğrenciler de hazırladıkları pankart ve resimlerle Gazze'de yaşananlara dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
