Haberler

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Reyhanlı'da bir servis minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu devrilen araçtaki 5 tarım işçisi yaralandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın

Biri bu rezilliğe dur desin! İnternete düşen görüntü infial yarattı
Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

İddianame tamamlandı! Caninin anne ve babası gün yüzü göremeyecek
Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

İşte şimdi başı büyük belada! Bu hareketinin bedelini fena ödeyecek
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı