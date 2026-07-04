Hatay'a kavga eden iki grup, polisin müdahalesiyle dağıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden iki grup, polisin ihtarlarına rağmen dağılmadı. Polisin biber gazlı müdahalesinin ardından taraflar kavgayı sonlandırdı. Kavganın tekrar çıkması engellemek için polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı