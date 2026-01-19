Haberler

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, ev ve elektrikli bisikletin hasar görmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında alevler arasında kalan bir kedi de kurtarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bayır Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Evin avlusundaki elektrikli bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ev ve elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekipleri alevler arasında kalan kediyi kurtardı. Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
