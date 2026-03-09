Haberler

Hatay'da ev kadınlarının imece usulü ramazan kömbesi mesaisi

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ev kadınları, Ramazan ayı boyunca sevdikleriyle paylaşmak üzere kömbe yapımına başladı. İmece usulüyle hazırlanan kömbeler, bayram ziyaretlerinde ikram ediliyor ve il dışındaki yakınlara da gönderiliyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde ev kadınlarının ramazan kömbesi mesaisi başladı.

Özellikle ramazan ayının ikinci haftasında yapılan ve bayram boyunca misafirlere ikram edilen kömbe Reyhanlı'da bir araya gelen kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor. Ev kadınları, sırası ile evlerde buluşarak hazırladıkları hamurun kömbeye özgü çeşitli kalıplarla ve el yordamı ile kömbe yapımı ay sonuna kadar devam ediyor. Hatta sadece bayram ziyaretinde gelen misafirlere değil, il dışında bulunan yakınlarına da gönderiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ; KÖMBE

Her yıl ramazan ayında kadınların birlikte toplanıp hazırladıkları ramazan kömbesinin, yöresel bir değeri olduğunu söyleyen Fatma Gonca Yurtseven, beyaz ve sarı un ile çeşitli baharatların tereyağında karıştırılarak hazırlanan hamurun kendine has kalıpları ile kömbe haline getirildiğini ve bayramlarda ikram olarak sunulduğunu söyledi. Yurtseven, "Geçmişten günümüze gelen yöresel bir kurabiye, diğer bölgelerde bayramlarda baklana ve tatlı ile açmalar yapılırken bize kömbe yapılıyor. Kömbe uzun süre dayandığı için bir yıl boyunca bayatlamıyor. Eskiden saklama koşulları yoktu. Bayatlamamasının sebebi içinde yumurta yok. Bir yıl boyunca saklanabiliyor ve tüketiliyor. İçerisinde çeşitli baharatlar var. Birlikte yaptığımız kömbe. Geleneksel bir atıştırmalık. Bugüne kadar gelen bir kurabiyedir" dedi. Kadınlardan Havva Tekden ve Pınar Güler de kömbenin çay ile bayramlarda ikram edildiğini belirterek, "Hatta il dışındaki yakınlarımıza gönderiyoruz. Bayatlamaz ve bayram süresinde komşularımıza ikram ederiz. Tadı muhteşemdir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
