Haberler

Otomobile çarpan elektrikli motosikletten savrulan kadın ve çocuk, son anda kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 kişilik elektrikli motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Yola savrulan kadın ve çocuk, arkadan gelen sürücünün dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 kişinin bulunduğu 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Yola savrulan motosikletteki kadın ile çocuk, arkadan gelen otomobil sürücüsünün dikkatiyle kurtuldu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 5 kişiden 1 çocuk ve 1 kadın yola savruldu. O sırada motosikletin arkasından gelen otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kadın ve çocuk ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza nedeniyle çevrede panik yaşandı. Olay anı ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Cuma Yunus YAŞATIR-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza