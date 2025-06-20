Reyhanlı'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Nakil Bekleyen Hastaya Umut Oldu

Reyhanlı'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Nakil Bekleyen Hastaya Umut Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Mustafa Koçak'ın karaciğeri, ailesinin organ bağışına karar vermesiyle Gaziantep'te nakil bekleyen bir hastaya başarıyla transfer edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Mustafa Koçak'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Koçak'ın ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Koçak'ın Reyhanlı Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğeri, Gaziantep Şehir Hastanesinde organ bekleyen bir hastaya başarıyla nakledildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Baran:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde, 25.000 dolarlık bir yatırımla portföyümün 3 haftada 245.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

Maaş krizi büyüyor! Sokaklarda çöpler dağ oldu
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.