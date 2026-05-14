Reyhanlı'da liselilerden 19 Mayıs koşusu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arası kros koşusu düzenlendi.

İlçede 18 liseden 100 sporcu öğrencinin katıldığı 2 bin metrelik yarış, büyük heyecana sahne oldu. Atletizm Antrenörü Mehmet Şerif Cihangiroğlu koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sonunda başarılı olan öğrencilere madalyaları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Sarsar tarafından takdim edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarış, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Haber-Kamera: Yunus Cuma YAŞATIR/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı