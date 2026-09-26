Reyhanlı Barajı sızıntısı mağdurları, YENİ Parti heyetinden yardım istedi

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(HATAY) - YENİ Parti heyeti, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Reyhanlı Barajı'ndaki sızıntı nedeniyle ev ve yaşam alanları ile tarım arazileri su baskınından zarar gören yurttaşlarla Hatay'da bir araya geldi. Mağduriyetlerini anlatan vatandaşlar, sorunlarının çözülmemesine tepki göstererek, heyetteki milletvekillerinden yardım istedi.

YENİ Parti Genel Merkezi'nin iki günlük saha çalışması için Hatay'da görevlendirdiği Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, geçmiş dönem Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile Hatay İl Başkanı Mehmet Gönenç, Reyhanlı Barajı'ndaki sızıntı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Reyhanlı Barajı'ndaki sızıntı nedeniyle Reyhanlı'da ev ve ahırları ile yaşam alanları, ayrıca ekili ve dikili tarım arazileri su baskınından zarar gören yurttaşlar, yaptıkları tüm girişimlere rağmen çözüm üretilmemesine tepki gösterdi.

Mağduriyetlerini YENİ Parti heyetine anlatan vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözümü için milletvekillerinden yardım istedi.

Kaynak: ANKA