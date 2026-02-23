Haberler

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nda 2 M çiçeği vakası tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Reunion Adası'nda 2 yeni M çiçeği vakası tespit edildi. Ocaktan beri toplam vaka sayısı 4’e ulaştı. Sağlık çalışanları ve riski yüksek gruplar için aşılama kampanyası başlatıldı.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'nda 2 yeni M çiçeği (mpox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Fransa basınının Reunion Bölgesel Sağlık Ajansından (ARS) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, 9 Şubat'ta Madagaskar'dan adaya gelen 1 kişiyle temas eden 2 kişide M çiçeği virüsü görüldü.

Yeni vakalarla ocaktan bu yana adada tespit edilen M çiçeği vaka sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Adada salgının Hint Okyanusu'nda yayılma riskine karşı sağlık çalışanları başta olmak üzere virüse maruz kalma riski yüksek olan gruplar için önleyici aşılama kampanyası başlatıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), kıtada vakaların artmasının ardından Ağustos 2024'te "kıtasal acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu. 23 Ocak'ta kıta genelinde ilan edilen acil durum kaldırılmıştı. M çiçeği virüsü Afrika'da birçok ülkede görüldü.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Göle düşen otomobilin sürücüsü öldü

Otomobil göle düştü: Yaşlı adam boğularak can verdi