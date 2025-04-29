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Resul Acar, Emekli Olduğu İçin Mesai Arkadaşlarına Veda Etti

Resul Acar, Emekli Olduğu İçin Mesai Arkadaşlarına Veda Etti
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Çelikhan'da 11 yıl milli eğitim müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Resul Acar, eğitim camiasındaki 40 yılını anlatarak meslektaşlarıyla duygusal bir veda gerçekleştirdi.

Çelikhan'da yaklaşık 11 yıldır milli eğitim müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Resul Acar, mesai arkadaşlarına veda etti.

Acar, Çelikhan Öğretmenevindeki buluşmada yaptığı konuşmada, 40 yıl eğitim camiasına hizmet ettikten sonra bugün itibariyle emekli olarak ayrıldığını hatırlattı.

Meslek geçmişini insanlara hizmet ederek alın teri ve el emeği ile sağladığını dile getiren Acar, görev süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz ise Acar'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Acar'a plaket takdim edilen programa Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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