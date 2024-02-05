Restoranda nişanlısına laf atan kişiler tarafından öldürülen müzisyen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Güngören'de bir restoranda nişanlısına laf attığı iddia edilen kişiler tarafından darbedilerek öldürülen müzisyen Umut Emre Aytekin, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, olayın ardından kalp krizi geçiren baba Aytekin ve İl Göç İdaresi'ne gönderilen nişanlısı Maria Zeppin katılamadı. Maria Zeppin'in yakınlarına attığı ses kaydında, "Orada bulunan 2 kişiden biri diğer arkadaşına benim hakkımda kötü sözler söyledi. Ben Emre'yi çok seviyordum onunla evlenmek istiyordum" dedi.

ARKASINDAN GELEREK SALDIRDILAR

36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin, kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti. Kafede Aytekin lavaboya gittiği sırada Zeppin, yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23)'ün sözlü tacizine uğradı. Ardından Zeppin nişanlısına durumu anlatınca, Aytekin ve iki şüpheli arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini istemeyen Aytekin masadan kalkarak kahve almak için kasaya doğru yöneldi. O sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

İki şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi gözyaşlarını tutamadı. Gözaltına alınan şüpheliler Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi için karakola götürülen Maria Zeppin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Müzisyen Umut Emre Aytekin'in cenazesi bugün, Güngören Veysel Karani Camii'nde kılınan namazın ardından Silivri'de toprağa verildi.

HABERİ ALAN BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Anne Nermin Kıvran, "Adice. Bu kadar kolay olmamalı bu ülkede ölümler. Değerli çocuklar gitmemeli bu ülkede, gitmemeli." dedi. Umut Emre Aytekin'in dayısı Ahmet Kıvrak, "Emre'nin annesi ve babası ayrıydı, baba durumu öğrenince kalp krizi geçirdi. Hastanede yatıyor şu anda, durumu kötü. Annenin durumu da zaten ortada" diye konuştu.

NİŞANLISI ALMAN KONSOLOSLUĞU'NDA

Umut Emre Aytekin'in kuzeni Oya Kıvrak, "Dün biz Maria'nın en azından cenazeye katılabilmesi için izin almaya çalıştık. Fakat olanaksız dedi karakol. Avukat araya soktuk o da olmadı. Sabah Alman Konsolosluğuna gittik, karakoldaki durum resmiyete girdiği için, bir şey yapamadıklarını söylediler. Maria şu yüzden önemli, her şeyden önce sevdiği insanı kaybetti. Hiçbir şey yapamadı. Çok üzgün, insanın kaybından çok yanına olamaması. İnsan kaybetse bile yanında olmak ister" dedi.

NİŞANLI, KAVGANIN NEDENİNİ ANLATTI

Maria Zeppin yakınlarına gönderdiği ses kaydında, "Biz Emre ile olayın olduğu restoranda gittik masaya oturduk. Emre tuvalete gitti. Orada bulunan 2 kişiden biri diğer arkadaşına benim hakkımda kötü sözler söyledi. Ben de Emre'ye tuvaletten çıkınca bu masadan kalkmak istediğimi söyledim. O da sebebini sordu. Bende bana çirkin şeyler söylüyorlar dedim. Bunun üzerine Emre yanlarına gitti, 'Siz benim kız arkadaşıma neden kötü sözler söylediniz' dedi. Daha sonra arkasını dönerek erkek arkadaşım kahve almaya gittiğinde bir anda ortalık karıştı. Ben araya girmeye çalıştım. Ama erkek arkadaşımı dövdüler. Ben Emre'yi çok seviyordum onunla evlenmek istiyordum" diye konuştu.