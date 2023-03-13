Restoranda 'kapanma saati' tartışması kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Söğütle ilçesinde restorana gelen 2 kişi, çalışanlar alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatini bildirince tartışma çıktı. Silahlarını ateşleyen kişiler, restoran sahibini öldürdü, 2 çalışanı yaralayıp kaçtı.
Gece saatlerinde Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan bir restorandaki çalışanlar, restorana gelen 2 kişiye, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi.
Yaşanan tartışma üzerine restoran sahibi Selçuk Sorgut da araya girip olaya müdahale ederek, 2 müşteriye kapanma saatinin geldiğini söyledi. 2 kişi, tartıştıkları Selçuk Sorgut ve 2 çalışanını tabanca ile ateş ederek vurdu.
2 kişi kaçarken, Selçuk Sorgut, çalışanlar Bayer Ş. ile Ethem A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Selçuk Sorgut, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı.
Polis kimliklerini belirlediği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.