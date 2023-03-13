Restoranda 'kapanma saati' tartışması kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gece saatlerinde Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan bir restorandaki çalışanlar, restorana gelen 2 kişiye, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi.

3 KİŞİYİ SİLAHLA VURDULAR

Yaşanan tartışma üzerine restoran sahibi Selçuk Sorgut da araya girip olaya müdahale ederek, 2 müşteriye kapanma saatinin geldiğini söyledi. 2 kişi, tartıştıkları Selçuk Sorgut ve 2 çalışanını tabanca ile ateş ederek vurdu.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

2 kişi kaçarken, Selçuk Sorgut, çalışanlar Bayer Ş. ile Ethem A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Selçuk Sorgut, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis kimliklerini belirlediği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.