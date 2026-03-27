Restorana silahlı saldırı soruşturmasında 4 gözaltı

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana yönelik silahlı saldırıyla ilgili 300 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, 2'si çocuk, 4 şüpheliyi Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Bolu'da emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Mart'ta Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki içkili restoranda meydana geldi. Bir kişi, ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana tabanca ile arka arkaya ateş etti, iş yerinin camları kırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, geldiği motosikletini uzak bir noktaya bırakan şüphelinin, yürüyerek geldiği restoranın önünden içeriye tabanca ile arka arkaya ateş edip, koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'300 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ'

Olayın ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Yapılan incelemelerde, olayı 4 kişi iş birliği yaparak gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin 10 gün süren takibi sonucunda, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin Bursa'da olduğu saptandı. Polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda O.K. ve T.Y. ile 16 yaşındaki suça sürüklenen 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
