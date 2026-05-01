Ressam Hülya Yazıcı'nın "Perde" isimli sergisi Dolmabahçe Resim Müzesi'nde açılacak

Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu ve ressam Hülya Yazıcı, "Perde" başlıklı retrospektif sergisinde 30 yılı aşan sanatsal üretimini bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergi, 6-31 Mayıs'ta Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi, Yazıcı'nın öğrencilik yıllarından bugüne uzanan serüvenini felsefi bir bütünlük ve şeffaflıkla ele alıyor. Seçkide tamamlanmış eserlerin yanı sıra sanatçının zihinsel inşasına şahitlik eden kişisel bir arşiv de sergilenecek.

Sanatın evrensel bir dil olması fikrinden yola çıkan sanatçı, eserlerinde kendi coğrafyasının ve medeniyetinin kültürel izlerinden besleniyor.

Hülya Yazıcı, ilk döneminde daha çok tuval ve resim ilişkisine odaklanırken zamanla daha kavramsal bir anlatıma yöneldi.

İkinci dönem eserlerinde ise ipek böceğinin yaşam döngüsünü bir metafor olarak kullandı. Bu döngüyü, kendi sanat yolculuğundaki önemli işaretlerden biri, hatta en önemlisi olarak gören Yazıcı, bunu çalışmalarının merkezine yerleştiriyor.

Yazıcı, yaşadığı coğrafya ve şehrin savaş, göç ve baskı gibi sorunlarını görünür kılmayı amaçlayarak, bu doğrultuda 2010'dan itibaren Uluslararası İstanbul Trienali'nin dört kez küratörlüğünü üstlendi ve her etkinlikte kendi eserleriyle de yer aldı.