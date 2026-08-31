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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı, BTK ve DHMİ'ye Yeni Atamalar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı, BTK ve DHMİ'ye Yeni Atamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Coşkun Yılmaz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına, Mehmet Koçyiğit BTK Başkanlığına, Fatih Çakmak ise DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına Mehmet Koçyiğit, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Çakmak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Kurul üyesi Mehmet Koçyiğit getirildi. Kurul üyeliklerine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih Çakmak getirildi.

Kaynak: ANKA
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