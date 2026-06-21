Esed rejiminin Halep'te işlediği katliamın 13. yılında anma etkinliği düzenlendi

Devrik Beşşar Esed rejimi tarafından Halep'in Resm en-Nafl beldesinde gerçekleştirilen katliamın 13. yılında anma etkinliği düzenlendi.

Halep'in güney kırsalındaki Resm en-Nafl köyü sakinleri, katliamda hayatını kaybedenler için dualar ederken, olayın sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Devrik rejim güçleri, 2013 yılında köye düzenledikleri saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 208 sivili vahşice katletmişti.

Suriye iç savaşının en ağır katliamlarından biri olarak gösterilen Resm en-Nafl Katliamı'nın 13. yılında belde sakinleri, adaletin sağlanmasını, faillerin hesap vermesini istedi.

Anma etkinliğine katılan Belde Meclisi Başkanı Ahmed Assaf, AA muhabirine söz konusu olayda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Assaf, çoğu kadın ve çocuk vahşice katledilen kişilerin faillerinin tespit edilip yargı önüne çıkarılması çağrısında bulunarak bugüne kadar olayla ilgili hiç kimsenin yakalanmadığını vurguladı.

Bölge sakinlerinden Muhammed el-Hüseyin de katliama uğrayan kişilerden bazılarının cenazelerinin çıkarıldığını, bazılarının ise hala enkaz altında olduğunu kaydetti.