Haberler

Esed rejiminin Halep'te işlediği katliamın 13. yılında anma etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrik Esed rejiminin Halep'te 2013'te 208 sivili katlettiği Resm en-Nafl Katliamı'nın 13. yılında düzenlenen anma etkinliğinde, faillerin yargılanması ve adalet talep edildi.

Devrik Beşşar Esed rejimi tarafından Halep'in Resm en-Nafl beldesinde gerçekleştirilen katliamın 13. yılında anma etkinliği düzenlendi.

Halep'in güney kırsalındaki Resm en-Nafl köyü sakinleri, katliamda hayatını kaybedenler için dualar ederken, olayın sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Devrik rejim güçleri, 2013 yılında köye düzenledikleri saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 208 sivili vahşice katletmişti.

Suriye iç savaşının en ağır katliamlarından biri olarak gösterilen Resm en-Nafl Katliamı'nın 13. yılında belde sakinleri, adaletin sağlanmasını, faillerin hesap vermesini istedi.

Anma etkinliğine katılan Belde Meclisi Başkanı Ahmed Assaf, AA muhabirine söz konusu olayda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Assaf, çoğu kadın ve çocuk vahşice katledilen kişilerin faillerinin tespit edilip yargı önüne çıkarılması çağrısında bulunarak bugüne kadar olayla ilgili hiç kimsenin yakalanmadığını vurguladı.

Bölge sakinlerinden Muhammed el-Hüseyin de katliama uğrayan kişilerden bazılarının cenazelerinin çıkarıldığını, bazılarının ise hala enkaz altında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti

CHP'li başkanın oğlu gurbette hayatını kaybetti
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

ABD-İran görüşmesi sürerken İsrail'den masayı devirecek rest
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber