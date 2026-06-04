Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma devrildi. 42 yaşındaki sürücü Metin Behram olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin Behram (42) idaresindeki 06 TJY 28 plakalı otomobil, Sazak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Behram'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu