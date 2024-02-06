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Reşadiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, geçen yıl meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Merkez Camisi'nde yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinliğe ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, asrın felaketi olarak anılan geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Depremin gerçekleştiği saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenler için Merkez Camisi'nde sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Namaz sonrası cami bahçesinde cemaate çorba ikram edildi.

Etkinliğe Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Reşadiye Tokat Deprem Yaşam Güncel Haberler

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