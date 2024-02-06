Reşadiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, geçen yıl meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Merkez Camisi'nde yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinliğe ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, asrın felaketi olarak anılan geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için dua edildi.
Depremin gerçekleştiği saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenler için Merkez Camisi'nde sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.
Namaz sonrası cami bahçesinde cemaate çorba ikram edildi.
Etkinliğe Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.