Milli Yol Lideri Çayır'dan, Devlet Bahçeli'ye Tepki: "Türkiye'nin Altını Oyuyorsunuz"

Güncelleme:
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine karşı çıkarak, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve mevcut siyaseti eleştirdi.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerine tepki göstererek, "Siz aslında Türkiye'nin altını oyuyorsunuz, bastığınız dalı kesiyorsunuz, oturduğunuz yeri çukurlaştırıyorsunuz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerine paylaştığı video ile tepki gösterdi. Çayır şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde rozetleri, makamları kendilerinden büyük insanlar var. Bunlar zaman zaman size karşı birtakım sözler sarf ederler, olmadık hayaller kurarlar. Gerçeklerle ve rasyonel davranışla alakası olmayan birtakım rüyalar görürler. Meydan boş. Birileri çıkmış demiş ki, 'Abdullah Öcalan umutda, Selahattin Demirtaş yuvaya, anadolu huzura, Ahmetler makama'. ya böyle bir siyaset mi olur Allah aşkına? Sizin temennileriniz, dönemsel doğrularınız, kararlarınız, dönüşleriniz bu milletin kaderi olamaz."

"Artık yük olmayın yeter"

Siyasetteki birtakım insanların bahar başka, sonbahar başka, kışı başka, yazı başka insanlarla ve düşüncelerle Türkiye yönetilemez. Herkes aklını başına almalıdır. Eğer hukuktan bahsediyorsanız emirle insanın dışarı çıkarılmasına, beraat etmesine veya haksız yere yattığına kanat ediyorsanız o zaman hukukunuz guguk olmuş durumda. Şu ana kadar bütün hukuksal davranışlar veya edinimlerin hepsi boş. Siz aslında Türkiye'nin altını oyuyorsunuz, bastığınız dalı kesiyorsunuz, oturduğunuz yeri çukurlaştırıyorsunuz. Bu neyin nesidir?

Mevsimsel doğrularınız, çıkışlarınız, davranışlarınız artık bizi yordu, milleti yordu. Çekilin, yoldan çekilin. Artık yük olmayın yeter. Sizden herhangi bir şey beklemiyoruz. Sizin Türkiye'ye verebileceğiniz bir şey de kalmamıştır."

