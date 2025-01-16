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Remzi Çayır'dan Bahçeli'ye Sert Eleştiriler

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Çayır, Bahçeli'nin teröristle müzakere ettiğini ve Ülkücülerin sorunlarına sahip çıkmadığını ifade etti.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Bizim sözümüz aslında kardeşin kardeşe sözü gibiyken, sen kardeşi başka yerde arıyorsun. Teröriste 'beyefendi' diyorsun, teröristle müzakere ediyorsun, dönüp ülkücü ve milliyetçiyle kavga ediyorsun" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"Bundan 3 yıl önce Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti ile ilgili, o dönemin Kahramanmaraş Valisi, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve üst düzey bürokratlar hakkında bir dava açılmıştı ve yargılandılar. Birkaç duruşma sonrası ilgili 5. Ceza Dairesi, ilgili kişiler hakkında mahkumiyet kararı verdi. Hal böyleyken ilgili ceza dairesi yöneticileri ve üst düzey bürokratları suçlu bulurken, aynı binada olan Ceza Genel Kurulu bunu hiçbir işleme tabi tutmadan, birilerinin talimatıyla dosyayı rafa kaldırması ve 12 yıllık zaman aşımına tabi tuttu. Bu durum adalet adına, vicdan adına utanılacak bir durumdur.

Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı söylüyorum; söze başlarken 'kardeşim' diye başlarsınız, işinize geldiğinde çeşitli mitinglerde ismini zikrederek övüp, oradan kendinize pay almaya çalışırsınız. Sizin hiç mi kardeş hukukunuz yok? Niye sahip çıkmıyorsunuz bu davalara? Çıkıp, Abdullah Öcalan'a 'beyefendi' deme hakkınız var da ülkücü Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili bir söz söyleme hakkınız niye yok?

Türkiye'de Kürt meselesi değil, insanca yaşama problemi var. Laz'ı da Çerkez'i de Türk'ü de Kürt'ü de bazen aynı eziyetlere, aynı yokluklara uğruyorlar. Birlikte zulmü ortadan kaldırmak için hareket etmemiz gerekmez mi?

Sayın Bahçeli, bizim sözümüz aslında kardeşin kardeşe sözü gibiyken, sen kardeşi başka yerde arıyorsun. Teröriste 'beyefendi' diyorsun, teröristle müzakere ediyorsun, dönüp ülkücü, milliyetçiyle kavga ediyorsun.

"Milleti uyutma, yalanı doğru diye satma, bunun adına da 'siyaset' deme"

Muhalefet zaten tuhaf. İki, üç tane küçük muhalefet doldurmuşlar Meclisi hiçbir umutları, topluma dönük yüzleri yok. Ama bu kime yarıyor? 22 yıldır milleti uyutan Tayyip Bey'e yarıyor. Tayyip Bey ne diyor? Gözümüzün içine baka baka muhalefeti suçluyor. Tayyip Bey'e söylüyorum; milleti uyutma, yalanı doğru diye satma, bunun adına da 'siyaset' deme."

Remzi Çayır'dan Bahçeli'ye Sert Eleştiriler
Kaynak: ANKA / Güncel
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