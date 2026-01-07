Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, gazetecilerin üniversite ile toplum arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektör Yılmaz, basın mensuplarının gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

TOGÜ'nün yürüttüğü akademik, bilimsel ve toplumsal faaliyetlerin kamuoyuna doğru ve etkin biçimde aktarılmasında gazetecilerin son derece önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "Üniversite ile toplum arasındaki en güçlü iletişim köprüsünü oluşturuyor. Üniversitenin ürettiği bilginin ve gerçekleştirdiği çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasında gazetecilerin katkısı büyük. Gazetecilik doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı ilkeleri üzerine inşa edilen önemli bir meslek. Basın mensupları büyük bir fedakarlıkla, zaman ve mekan gözetmeksizin görev yapıyorlar. Gazeteciler demokrasinin güçlenmesine ve toplumun bilinçlenmesine önemli katkılar sunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Haberler.com
500

