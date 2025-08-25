Rektör Şahin, Ziraat Fakültesi Çiftliğinde İncelemelerde Bulundu

Rektör Şahin, Ziraat Fakültesi Çiftliğinde İncelemelerde Bulundu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulunarak, çiftliğin gıda güvenliği ve tarım alanındaki önemini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulundu.

Köseilyas Mahallesi'ndeki çiftliği ziyaret eden Şahin, Ziraat Fakültesi Çiftlikten Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar ve Çiftlik Müdürü Sinan Kesepara'dan bilgi aldı.

Şahin, çiftliğin uygulamalı eğitim ve araştırma tesisi olduğunu ifade etti.

Çiftliğin, stratejik bir alan olan gıdanın geleceğini, bilim yoluyla güvence altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Tarım ve hayvancılığa sağladığımız bu hizmet, ülke ve bölge kalkınmasındaki öncü rolümüzü yansıtmaktadır. Bu faaliyetler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak gıda biyoteknolojisi alanında uzmanlaşan üniversite olduğumuzun kanıtıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
