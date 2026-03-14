Reklamcı Alinur Velidedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fırat ALKIZ / Reklamcı ve yapımcı Alinur Velidedeoğlu, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan reklamcı ve yapımcı Alinur Velidedeoğlu 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1953 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde doğan Velidedeoğlu, Türkiye'de reklamcılık alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Velidedeoğlu için Üsküdar Şakir'in Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Velidedeoğlu'nun naaşı Karacaahmet Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

'TÜRKİYE KANALLARINI AMERİKA'DA İZLEYEBİLİYORSANIZ ONUN SAYESİNDEDİR'

Reklamcı Turhan Başaratan, "Ben de hasbelkader reklamcıyım. Ali Nur Bey benim eski bir arkadaşımdı, dostumdu. O son derece sıra dışı, son derece medeni ve beyefendi bir insandı. O Türkiye'nin aleyhinde yapılan Gece Yarısı Ekspresi diye bir filmin yapımcılarıyla Amerika'da uzun uzun görüşüp onlara Türkiye'nin gerçeğinin öyle olmadığını söylemişti. Yine Amerika'da bir sinema filmi çekti ve Amerika'daki Türklerin Türkiye'deki kanalları izlemesi için oradaki birtakım kanallarla anlaşma yaptı. Türkiye kanallarını Amerika'da izleyebiliyorlarsa onun sayesinde. Daha çok yaratıcı işleri var. Biraz erken ayrıldı aramızdan ama onu kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Tahire Demircan ise, "Işıltılar programı yapımcısı ve sunucusuyum Alinur'la da röportaj yapmıştık. Çok severdim, çok özel bir insandı. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı