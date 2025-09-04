Haberler

Reklam Tabelasına Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Hüseyin Kütük'ün kullandığı otomobil reklam tabelası direğine çarparak kaza yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cesedi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde reklam tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından Kütük'ün cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
