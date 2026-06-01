Reis Çelik'in "Kör Gece" filminin dünya prömiyeri Şanghay'da yapılacak

Yönetmen Reis Çelik'in yeni filmi 'Kör Gece', 12 Eylül 1980 darbesi sonrasını konu alarak Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak. Siyah beyaz çekilen film, 'Gece Üçlemesi'nin ikinci halkası.

Türkiye'den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya'dan Neopol Film ortaklığıyla hayata geçirilen yapımın yapımcılığını Türkiye adına İsmail Anıl Çelik ile Dilek Aydın, Almanya adına ise Jakob Zapf, Andrea Simml ve Tonio Kellner üstleniyor.

Reis Çelik'in kendi deneyimlerinden esinlendiği yapım, yönetmenin tek bir mekanda ve tek bir gecede geçen öykülerden oluşan "Gece Üçlemesi"nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.

Üçlemenin ilk filmi olan "Lal Gece", daha önce Berlin Uluslararası Film Festivali'nde "Kristal Ayı" ödülünü kazanmıştı.

"Kör Gece" filmi, yurt dışına kaçmaya çalışırken fırtına nedeniyle planı aksayan ve bir otel inşaatına sığınan Fatma adlı karakterin hikayesine odaklanıyor.

Yapım, güvenlik güçlerinin kuşattığı inşaatta, içi henüz doldurulmamış boş bir kolon kalıbına saklanan Fatma'nın gece boyunca tanık olduklarını ele alıyor.

Müziklerini Hasan Yükselir'in, görüntü yönetmenliğini Gökhan Atılmış'ın, sanat yönetmenliğini ise Ekrem Çelik'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Özge Arslan, İştar Gökseven, Hacı Ali Konuk, Nilüfer Açıkalın, Aydın Orak, Mustafa Kaçar ve Yaren Şirin yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
