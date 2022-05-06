Refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Mustafa Coşkun (54) idaresindeki 27 AEJ 124 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, kamyonetteki Sultan (56), Ayfer (33), Ömer Asaf (10) ve Sultan Ayşe Coşkun (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Coşkun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Sultan Ayşe Coşkun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Mustafa Coşkun, Karahisar, Kamyonet, Camili, Güncel, Haberler

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