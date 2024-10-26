Refahiye'de Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 68 yaşındaki Yahya A. hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yahya A. (68) idaresindeki 29 AAZ 876 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.