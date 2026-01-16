Haberler

Büyükbaş yüklü TIR şarampole devrildi

Büyükbaş yüklü TIR şarampole devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir TIR, hayvan yüküyle şarampole devrildi. Kazada 1 büyükbaş hayvan öldü, 2'si yaralandı. Dondurucu soğuklar nedeniyle 45 büyükbaş hayvan çevre köylere nakledildi.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde hayvan yüklü TIR, şarampole devrildi. Dorsedeki 1 büyükbaş öldü, 2'si ise yaralandı. 45 büyükbaş ise soğuklar nedeniyle köylerdeki boş ahırlara götürüldü.

Kaza, gece Refahiye yakınlarında meydana geldi. Büyükbaş yüklü TIR, yolda kayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevliler sevk edildi. TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada 1 büyükbaş ölürken, 2 inek yaralandı. Kazadan sağ olarak kurtarılan inekler için ekipler seferber oldu. Dondurucu soğuklar nedeniyle 45 büyükbaş çevre köylerde bulunan boş ve uygun ahırlara nakledildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali