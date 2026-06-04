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Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

K.G. idaresindeki 06 CNA 36 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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