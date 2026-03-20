Refah Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılmasıyla 25 Filistinli Gazze'den Mısır'a Geçti

Gazze Şeridi'ndeki Refah sınır kapısı, 25 Filistinlinin Mısır'a geçişine olanak tanıdı. 8 hasta ve 17 refakatçisi ambulanslarla sınır kapısına sevk edildi. Sınır kapısı, 2 Şubat'tan beri kısmen açıkken, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle tekrar kapatılmıştı.

GAZZE, 20 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki 25 Filistinli perşembe günü erken saatlerde yeniden açılan Refah sınır kapısından Mısır'a geçti.

Filistinli kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, 8 hasta ve onlara eşlik eden 17 kişinin sınır kapısından Mısır'a geçtiğini belirtti.

Kaynaklar, hastalar ile refakatçilerinin Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Genel Merkezi'nden sınır kapısına ambulanslarla sevk edildiğini bildirdi.

Böylece, 2 Şubat'tan beri kısmen açık olan, ancak 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından yeniden kapatılan sınır kapısından ilk kez bir Filistinli grup geçmiş oldu.

İsrail pazar günü, Gazze Şeridi ile Mısır'ı birbirine bağlayan sınır kapısının, kişilerin tahliyesi amacıyla çarşamba günü geçici olarak açılacağını duyurmuştu.

Resmi bir güvenlik kaynağı perşembe günü erken saatlerde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sınır kapısının "her iki yönde" yeniden açıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

Bir anlık dikkatsizlik dev savaş gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Bayram yoğunluğunu fırsat bilen 2 kadın 16 bin liralık ürün çaldı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı