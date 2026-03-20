Refah Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılmasıyla 25 Filistinli Gazze'den Mısır'a Geçti

GAZZE, 20 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki 25 Filistinli perşembe günü erken saatlerde yeniden açılan Refah sınır kapısından Mısır'a geçti.

Filistinli kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, 8 hasta ve onlara eşlik eden 17 kişinin sınır kapısından Mısır'a geçtiğini belirtti.

Kaynaklar, hastalar ile refakatçilerinin Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Genel Merkezi'nden sınır kapısına ambulanslarla sevk edildiğini bildirdi.

Böylece, 2 Şubat'tan beri kısmen açık olan, ancak 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından yeniden kapatılan sınır kapısından ilk kez bir Filistinli grup geçmiş oldu.

İsrail pazar günü, Gazze Şeridi ile Mısır'ı birbirine bağlayan sınır kapısının, kişilerin tahliyesi amacıyla çarşamba günü geçici olarak açılacağını duyurmuştu.

Resmi bir güvenlik kaynağı perşembe günü erken saatlerde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sınır kapısının "her iki yönde" yeniden açıldığını söyledi.

