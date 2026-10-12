Refah'ın kuzeybatısında İsrail saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi ağır yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda 22 yaşındaki İzzeddin İyad Berhum ile 29 yaşındaki Salahaddin İyad Akıl'ın yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Muaviye Camisi yakınlarında sivillerin toplandığı noktayı en az bir füze ile hedef aldığını aktardı.

Yerel kaynaklar da İsrail topçularının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusundaki bölgelere top mermileri attığını bildirdi.

Aynı kaynaklar, İsrail'e ait hücumbotların Gazze kentinin kuzeyindeki sahil şeridine ateş açtığını ve bölgeye yönelik top atışlarında bulunduğunu belirtirken, olaylarda yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılar ve ateş açma yoluyla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1488 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 281 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA