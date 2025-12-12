Haberler

Reddit'ten, Avustralya'da sosyal medyaya yaş kısıtlaması getiren yasaya karşı dava

Güncelleme:
Reddit, Avustralya'da 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasaya karşı Yüksek Mahkeme'ye iptal davası açtı. Şirket, yasanın ifade özgürlüğü ve gizlilik açısından sorunlar barındırdığını savunuyor.

Avustralya'da yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformları arasında yer alan Reddit, yasanın ifade özgürlüğü, gizlilik ve güvenlik endişeleri açısından sorunlar barındırdığı gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye iptal davası açtı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getiren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Reddit, platformun yasa kapsamında olmasına itiraz etti.

ABD merkezli çevrim içi forum sitesi Reddit, Avustralya Yüksek Mahkemesine sosyal medyaya yaş kısıtlaması getiren yasaya karşı iptal davası açtı.

Reddit'ten yapılan açıklamada, "Avustralya hükümetinin gençleri korumaya yönelik daha etkili yöntemleri olduğuna inanıyoruz ve yasa, ifade özgürlüğü ile gizlilik açısından sorunlar barındırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yasanın, müdahaleci ve güvenli olmayan doğrulama süreçleri dayattığı, hangi platformların dahil edileceği ve hangilerinin edilmeyeceği konusunda mantıksız bir karmaşa yarattığı belirtildi.

Platformun, hükümetin sorun olarak tanımladığı sosyal medya özelliklerine sahip olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Reddit'in, yasak kapsamına dahil edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Reddit'in yasal itirazına karşılık olarak Avustralya Başbakanı Anthony Albanese hükümeti, platformların değil Avustralyalı ebeveynlerin ve çocukların yanında yer aldıklarını vurguladı.

Mahkemeye sunulan belgelerde Reddit'in, mahkemeye yasanın geçersiz olduğuna hükmetmesini talep ettiği belirtildi.

Avustralya'da sosyal medyaya yaş sınırı getiren yasa

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödeyeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
