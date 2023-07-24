Rasulayn'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçesinin Tel Halaf beldesinde hafızlık icazet töreni düzenlendi. İlçenin meclis başkanı, bölgenin ileri gelenleri, Suriye Milli Ordusu isimleri ve hafızların aileleri törene katıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler icazet alarak mutluluklarını dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçesinin Tel Halaf beldesinde icazet töreni düzenlendi.

Rasulayn Yerel Meclisinin koordinasyonunda yapılan icazet törenine, ilçenin meclis başkanı, bölgenin ileri gelenleri, Suriye Milli Ordusundan (SMO) isimler ve hafızların aileleri katıldı.

Tel Halaf beldesindeki el-Fecir Kur'an-ı Kerim kursundaki öğretmen ve hoca Ali Riyad el-Ali, AA muhabirine, 14-30 yaş aralığındaki hafızların yaklaşık 1,5 yıllık eğitimlerinin ardından Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek icazet aldığını söyledi.

Hafızlardan 10'u erkek 27'sinin Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlediğini belirten Ali, "76 öğrenci ise bazı bölümleri ezberledi. Onları teşvik etmek için törene aldık. Kısa zamanda onlar da hafız olacaklar inşallah." dedi.

Hafızlardan Ahmet Hamam, başlangıç sürecinin zor olduğuna işaret ederek, 14 ayda hafız olduğunu söyledi.

Hafızlık icazeti aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Hamam, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Kurstaki kız çocuklardan Rağad Riyad el-Ali de 4 kardeşi ile Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlediği için mutlu olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in üç bölümünü ezberleyen 10 yaşındaki Ahmed Mustafa el-Halaf ise birkaç ay sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olacağını ifade etti.

Tel Abyad ve Rasulayn, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.