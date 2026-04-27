Rapor: İngiltere'de sağlıklı yaşam beklentisi son 10 yılda 61 yaşın altına geriledi

İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, insanların sağlıklı yaşam beklentisinin son 10 yılda 2 yıl azalarak 61 yaşın altına gerilediğini ortaya koydu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, son 10 yılda sağlıklı yaşam beklentisi, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaklaşık 2 yıl düşerek 61 yaşın altına geriledi.

İngiltere, karşılaştırmaya alınan 21 yüksek gelirli ülke arasında sağlıklı yaşam beklentisinin gerilediği 5 ülkeden biri olurken, bu düşüş "en sert 2'nci gerileme" olarak kaydedildi.

Raporu hazırlayan Health Foundation, bu eğilimin önemli bir ekonomik maliyet doğurduğunu belirterek, bulguların bir dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, yoksulluk, kötü konut koşulları, obezite gibi yaşam tarzı etkenleri ve Kovid-19 salgınının etkisinin bu gerilemede rol oynadığını belirtti.

Ulusal İstatistik Ofisinin 2012-2014 ile 2022-2024 dönemlerine ait verilerine dayanan rapor, en varlıklı yüzde 10'luk bölgelerde yaşayanların, en yoksul bölgelerde yaşayanlara kıyasla yaklaşık 20 yıl daha fazla sağlıklı yaşam süresi bekleyebildiğini ortaya koydu.

Richmond, "en yüksek sağlıklı yaşam beklentisine sahip bölge" oldu

İngiltere'de Londra'nın Richmond semti; erkeklerde 69, kadınlarda 70 yıl ile "en yüksek sağlıklı yaşam beklentisine sahip bölge" oldu. Buna karşılık Blackpool'da erkekler için bu süre 51, Hartlepool'da kadınlar için 51 yıl olarak hesaplandı. İncelenen dönemde sağlıklı yaşam beklentisinde artış sadece Londra'da görüldü.

Health Foundation, bulguların, ülke genelindeki sağlık durumunda keskin bir bozulmayı ortaya koyduğunu ve bunun politika yapıcılar için bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

Kuruluş, sağlıklı yaşam beklentisindeki düşüşe karşın, genel yaşam beklentisinin ise büyük ölçüde sabit kaldığını tespit etti.

Kuruluşun baş veri analisti Andrew Mooney, "İngiltere, Batı Avrupa'da en yüksek obezite oranlarına sahip ülke ve özellikle gençler arasında ruh sağlığı sorunlarında ciddi artış yaşandı." dedi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
