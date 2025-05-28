Rapçi Süleyman Burak Bodur Tahliye Oldu
LvBel C5 ismiyle tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
TAHLİYE EDİLDİ
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel