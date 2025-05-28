Rapçi Lvbel C5 Tahliye Oldu

Rapçi Lvbel C5 Tahliye Oldu
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Uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan rapçi Süleyman Burak Bodur, mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklanan Lvbel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında tahliye kararı verildi.LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

HABER: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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