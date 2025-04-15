Rapçi Ekincan Arslan, Aile İçi Şiddet Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
İstanbul'da, 'Sansar Salvo' sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı. Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü ve polisteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.
Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel