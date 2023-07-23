Rap rüzgarı Akçakoca'da esti

DÜZCE - Ünlü rap sanatçısı Eypio Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği 18. Finduk Festivali'nde sahne alarak izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.

Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği 18. Finduk Festivali'nin ikinci gününde rap rüzgarı esti. İlk olarak sahneye çıkan DJ Uğur, katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Daha sonra sahneye ünlü rap sanatçısı Eypio, çıkarak muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı festivalin ikinci gününde konser veren Eypio, ilk single çalışması 'Günah benim'in yanı sıra, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan 'Cep Herkülü; Naim Süleymanoğlu' filmine özel hazırladığı 'Naim' şarkısı ve Çukur dizisi için hazırladığı 'Gömün beni çukura' adlı eseri ile birbirinden güzel şarkılarını Akçakocalılar için söyledi.

7'den 70'e herkes, açık havada konserin tadını çıkarırken, Eypio konserinin bir bölümünde izleyenleri sahneye alarak beraber şarkı söyledi.