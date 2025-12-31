Devrik Esed rejiminin oligarklarından Mahluf, din adamı Gazal'ın "federasyon" talebini eleştirdi

Suriye'deki devrik rejimin oligarklarından ve Esed ailesinin yakınlarından Rami Mahluf, din adamı Gazal Gazal'ın, sahil bölgesinde yeni yönetim karşıtı gösteriler düzenlemesine ve federasyon talebine tepki gösterdi.

Devrimin ardından nerede olduğu bilinmeyen Mahluf, Suriye'de Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesi ile diğer bazı illerde, 28 Aralık'ta Şam yönetimine karşı düzenlenen protestolarla iilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ne yazık ki bazı kişiler, bizi çok tehlikeli bir yola sürüklüyor; dönüşü olmayan bir yola. Alevilerin asla bulaştırılmaması gereken işlerin içine sürükleniyoruz." ifadesini kullanan Mahluf, halkı sakin olmaya ve evlerinde kalmaya davet etti.

Mahluf, halkı sokağa inmeye çağıran din adamı Gazal Gazal'ı hedef alarak, "Sonuç ne oldu? Bazı kişiler çıktı. Örneğin Şeyh Gazal, göğsünü açarak ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor, bugün hepimiz yok mu olalım, ne için, federalizm için mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Beşşar Esed'in kuzeni olan Mahluf mesajında, "Bugün federalizmi konuşuyoruz ama açıkça görülüyor ki bizi koruyacak bir güç olmadan federalizmin hiçbir değeri yoktur." ifadelerine yer verdi.

Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler Yüksek İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebi ve Şam yönetiminin protesto edilmesi için taraftarlarını 28 Aralık'ta gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Yönetim karşıtı gösterilerin yer yer şiddet eylemlerine dönüştüğü, bazı silahlı kişilerin provokasyonlarda bulunduğu ve karşıt görüşlü grupların da müdahil olduğu olaylarda 4 kişi ölmüş 108 kişi yaralanmıştı.