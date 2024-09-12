Rami Kütüphanesi ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı ortaklığında Biyografi Kitaplığı hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsünün ortak protokolle hazırladığı "Biyografi Kitaplığı" okurlarla buluşacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, hazırlanacak kitaplık için Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan ortak protokole imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, 10 bine yakın biyografi kitabının yer alacağı kitaplıkta araştırmacılara hizmet verileceğini, bunun Türkiye'de ilk örnek olacağını ifade etti.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise Biyografi Enstitüsü ile imzalanan protokolün, kitaplığın yanı sıra biyografi ile ilgili seminer, söyleşi, atölye, panel gibi faaliyetleri de kapsadığını aktardı.

Kitaplığın yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.