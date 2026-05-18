Rami Kütüphanesi'nde "Kültür Tanıtım Günleri: Jammu ve Keşmir" programı düzenlendi

İstanbul'un en büyük, Türkiye'nin ise sürdürülebilir ilk kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, "Kültür Tanıtım Günleri: Jammu ve Keşmir" programıyla bölgenin zengin kültürel hafızasını İstanbullularla buluşturdu.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kashmir Centre Türkiye, TISUP, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve çeşitli paydaş kurumların katkılarıyla düzenlendi.

Programda Jammu ve Keşmir bölgesinin tarihi, kültürel mirası ve toplumsal yapısı farklı yönleriyle ele alındı.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, bölgeye özgü geleneksel kıyafetler, el sanatları ve kültürel objelerden oluşan sergiyi ilgiyle inceleme fırsatı buldu.

Jammu ve Keşmir'in doğal güzelliklerini, gündelik yaşamını ve kültürel hafızasını yansıtan fotoğraf sergisi de katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Bölgenin kültürel kimliği ve güncel meseleleri konuşuldu

Söyleşi bölümünde, akademik ve uluslararası çalışmalarıyla dikkati çeken isimler katılımcılara hitap etti.

Jammu ve Keşmir üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr. Muzzammil Ayyub Thakur, bölgenin tarihi ve güncel meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası insani yardım ve kültürel çalışmalar alanında faaliyet gösteren Aslan Balcı, konuşmasında kültürel dayanışma ve toplumlararası bağların önemine işaret etti.

Avustralyalı oyuncu, yönetmen ve insan hakları savunucusu Reshad Strik ise kültürel kimlik, medya ve uluslararası farkındalık konularına dikkati çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan program, söyleşiler ve sergiler aracılığıyla katılımcılara Jammu ve Keşmir kültürünü çok boyutlu olarak ve yakından tanıma fırsatı sundu.