Rami Kütüphanesi'nde Elmalılı Hamdi Yazır Etkinliği ve Dijital Dünyada Okuma Alışkanlıkları

Rami Kütüphanesi'nde Elmalılı Hamdi Yazır Etkinliği ve Dijital Dünyada Okuma Alışkanlıkları
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Rami Kütüphanesi'nde yarın 'Vefatının 83. yılında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Yazılmaya Başlanmasının 100. Yılında Hak Dini Kur'an Dili' etkinliği gerçekleşecek. Ayrıca, 'Dijital Dünyada Kitap Okuyan Çocuk Yetiştirmek' konulu bir diğer söyleşi de düzenlenecek.

Rami Kütüphanesi'nde yarın "Vefatının 83. yılında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Yazılmaya Başlanmasının 100. Yılında Hak Dini Kur'an Dili" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenecek programda, Cumhuriyet döneminin kapsamlı ve etkili tefsirlerinden biri olan "Hak Dini Kur'an Dili"nin yazılmaya başlanmasının 100. yılında eserin müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır anılacak.

Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal ve Doç. Dr. Murat Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide, "Hak Dini Kur'an Dili"nin tefsir geleneğindeki yeri, üslubu, kaynakları ve Cumhuriyet dönemiyle kurduğu ilişki ele alınacak.

Rami Kütüphanesi'nin 173 numaralı salonunda saat 19.00'da başlayacak söyleşide, dini düşünce tarihi, klasik metinler ve tefsir geleneği üzerine çalışan akademisyenler, Elmalılı'nın ilmi mirasını ve yaşadığı dönemin düşünsel atmosferini değerlendirecek.

Dijital çağda çocukların kitap okuma alışkanlığı konuşulacak

Yarın Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik de "Dijital Dünyada Kitap Okuyan Çocuk Yetiştirmek" başlıklı söyleşi olacak.

Yazar ve eğitim danışmanı Özge Lokmanhekim'in konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, dijital çağın çocuk okurlarla??????? nasıl sağlıklı bir bağ kurulabileceği tartışılacak.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmakta önemli rol üstlenen kütüphaneciler ve eğitimciler için planlanan söyleşi, yarın 12.30-14.30 saatleri arasında Salon 173'te yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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