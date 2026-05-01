Rami Kütüphanesi'nde çocukların günlük yaşam becerilerine odaklanan program düzenlenecek

Rami Kütüphanesi'nde yarın çocukların günlük yaşam becerilerine odaklanan kapsamlı bir program düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gerçekleştirilecek "Çocuklar İçin Günlük Yaşam Becerileri" başlıklı söyleşide, eğitmen Leyla Öztürk, ebeveynlere çocukların erken yaşta kazanması gereken temel becerilere ilişkin bilgi verecek.

Öz bakım, sorumluluk alma, problem çözme ve bağımsız hareket edebilme gibi becerilerin nasıl desteklenebileceğinin ele alınacağı ebeveynlere yönelik düzenlenecek söyleşi, Salon 138'de 15.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek "Ebeveyn-Çocuk Atölyesi: Günlük Yaşam Becerileri" programı ise 24-36 ayındaki çocuklar ve ebeveynlerini bir araya getirecek. İlknur Erdoğan Çıkla, Yasemin Dursun, Kader Tosun ve Cansu Alaca yürütücülüğündeki atölye, iki ayrı oturum halinde 15.30 ve 16.30'da yapılacak.

Atölyede çocukların günlük yaşam becerilerini deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenirken, ebeveynlerin de sürece aktif katılım sağlaması amaçlanıyor.