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Rami Kütüphanesi'nde Türkçe Pop Rüzgarı

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Rami Kütüphanesi, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun açık hava konseriyle 80'lerden günümüze Türkçe pop klasiklerini seslendirecek. Yarın 19.00'da Bahçe Avlu 5'te, ücretsiz konser tüm müzikseverlere açık.

Rami Kütüphanesi, Türk pop müziğinin klasikleşmiş eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, yarın düzenlenecek açık hava konserinde 1980'lerden bugüne iz bırakmış şarkıları seslendirecek.

Bahçe Avlu 5'te saat 19.00'da başlayacak "80'lerden Günümüze Türkçe Pop" konserinin sanat yönetmenliğini Bora Kayalar, teknik sorumluluğunu Halit Ön üstleniyor.

Konserde solist İrem Sağer, klavyede Hakan Güven, davulda Behsat Boran, gitarda Çağatay Özkaya, bas gitarda Serhan Yasdıman ve kemanda Semih Can Çelikel sahne alacak.

Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden konser programında "Bile Bile", "Her Şey Seninle Güzel", "Olmaz Böyle Şey", "Kar Taneleri", "Eğlen Güzelim", "Dünya Dönüyor", "Ünzile", "Güllerim Soldu", "Düşünme Hiç", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Bana Yalan Söylediler", "Dile Kolay", "Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim", "Mecbursun", "Mor Menekşe" ve "Ne Güzel" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu, Türk pop müziğinin unutulmaz şarkıları seslendirilecek.

Açık hava konseri, tüm müzikseverlerin katılımına açık olacak.

Kaynak: AA
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