Rami Çocuk ve Sanat Bienali yarın kapılarını açıyor

Rami Kütüphanesi, yarın başlayacak "Rami Çocuk ve Sanat Bienali"ne ev sahipliği yapacak.

Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinin yanı sıra pek çok kurumun desteğiyle düzenlenen bienal, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla gerçekleştirilecek.

Bienalde, resimli çocuk edebiyatı, sanat, dijital üretimler, enstalasyonlar ve deneyim alanlarıyla geniş bir yelpazede ele alınacak.

"Bienalin muhatabı yediden yetmişe herkes"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bienalin kütüphanenin yaşayan kültür ekosistemi vizyonuna hizmet ettiğini belirterek, "Rami Kütüphanesi, konsepti itibarıyla sadece bir bilgi merkezi değil, çocuktan yetişkine kadar her yaş grubuna yönelik öğrenilen, paylaşılan ve üretilen çalışmaların yer aldığı yaşayan bir kültür ekosistemi." dedi.

Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmayı, onları sadece sanatın seyircisi değil aynı zamanda öznesi haline getirmeyi önemsediklerini vurgulayan Çelik, "Paydaşlarımızdan olan ÇOKGENÇ Derneği yönetimine bu bienalden bahsettiğimizde sağ olsunlar sahip çıktılar. Özellikle içerik ve konsepti genişletme noktasında ciddi katkıları oldu. ÇOKGENÇ Derneği ve Rami Kütüphanesi olarak yaklaşık bir yıldır hazırlık ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, bienalin hedef kitlesinin çocuklarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Aslında bienalin muhatabı 7'den 70'e herkes. Resimli çocuk kitapları teması gereği öncelikli hedef kitlemiz çocuklar. Aynı zamanda çocuk kitaplarının çocuklarla buluşturulmasında önemli rol oynayan aileleri, bu alanda üretim yapan profesyonelleri, yayıncıları, yazarları ve tüm halkımızı bienale bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Dört yaşından itibaren herkese açık bir program"

ÇOKGENÇ Derneği Başkanı ve yazar Melike Günyüz ise çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları üzerine çalışmalar yaptıklarını, bu yıl ilki düzenlenen bienali de resimli çocuk kitapları odağında kurguladıklarını söyledi.

Resimli çocuk kitaplarının sözün renk ve grafik sanatıyla buluştuğu çok yönlü eserler olduğunu dile getiren Günyüz, şunları kaydetti:

"Bu sanat eserlerinin kendine has dinamikleri var. Okurun bu kitapları anlama ve onlardan yararlanma süreçleri de farklılık gösteriyor. Biz de küratörümüzle birlikte bu dinamik süreci farklı sanat alanlarıyla bir araya getirerek okura sunma ihtiyacı hissettik. Hareket noktamız burası. Ortaya çıkan çalışmalar, söz ve renkle başlayan bir anlatının diğer sanat alanlarını kapsayan bir yapıya dönüşebileceğini göstermesi bakımından önemli."

Günyüz, kitaplar üzerinden çocukların hayal dünyalarını geliştirebileceği çalışmalara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaların yalnızca çocuklar ve gençler için değil, yazan, çizen, üreten, yayınlayan, bu alanda akademik çalışma yapan herkes için özel bir içerik sunduğuna inanıyoruz. Bienal bu anlamda herkese kucak açıyor. Dört yaşından itibaren herkese açık bir program sunuyoruz. Tüm İstanbulluları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başta Emine Erdoğan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesine dikkati çeken Günyüz, destek veren kamu ve özel sektör kurumlarına teşekkür etti.

"Bienalde 11 sergi ve 20'den fazla enstalasyon yer alacak"

Bienalin küratörlüğünü üstlenen Ayşe Kalyoncu Cumur, etkinliklerin 26 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Bienal kapsamında 11 sergi, 20'nin üzerinde enstalasyon, birçok deneyim ve dijital alan yer alıyor." dedi.

Etkinliklere ilişkin bilgi veren Cumur, "Bienalde yer alan sergilerin büyük bölümünün etkinlik ve atölye programları da bulunuyor. 4-16 yaş arası katılımcılara yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yetişkinlere yönelik atölye ve söyleşi programlarımız da var. Yurt dışından davet ettiğimiz çizerlerle söyleşiler yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rami Kütüphanesi'nin tarihi dokusunun projeye ilham verdiğini sözlerine ekleyen Cumur, şunları kaydetti:

"Kütüphanenin mekansal yapısı ve atmosferi geniş bir alan sunuyor. Bienaller genellikle farklı mekanlara yayılan rotalara sahiptir. Biz ise rotamızı Rami Kütüphanesi içinde kurguladık. Kütüphanenin koridorlarında bir gezi rotası oluşturduk ve mekanın atmosferiyle uyumlu hale getirdik. Burada yer alan binlerce kitabın arasından seçilen eserlerle kitapları yaşayan bir deneyim alanına dönüştürdük."

Ziyaretçilerin, kitapların üretim süreçlerini deneyimleyebilecekleri özel alanlar tasarlandığını aktaran Cumur, "İzleyiciler, daha önce okudukları veya deneyimledikleri eserleri yeniden keşfetme imkanı bulacak." dedi.

500'den fazla etkinlik düzenlenecek

Bienalde resimli çocuk kitaplarının dünyası üç boyutlu bir sanat deneyimine dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek bienal, çocukların hayal gücünü sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak kurgulanan bienal, kitapları iki boyutlu sayfalardan çıkararak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu bir alana dönüştürüyor.

Bienalde, yetişkin ve çocuk atölyeleri, konferanslar, panel ve söyleşiler ile her hafta sonu tiyatro ve sinema gösterimlerinin de aralarında bulunduğu 500'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.

Ödüllü seçkiler her yaştan sanatseverle buluşacak

Bienalde 23 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi ve 7'si dijital olmak üzere çok sayıda deneyim alanı bulunuyor. "Işıldayan Masallar" sergisi, ödüllü illüstrasyon seçkileri, "Kitabın Serüveni" deneyim alanı, sessiz kitap sergisi ve Dede Korkut temalı kutu oyunları gibi alanlar ziyaretçilere sunulacak.

Aile odaklı sosyal politika yaklaşımıyla da örtüşen bienal, çocukların aileleriyle birlikte kültürel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla düzenlenen bienalde çocuklar, sanat üretiminin yanı sıra geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Halkbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bienale, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü de katkı sağlıyor. Türk Telekom, TÜBİTAK, Yeşilay, Ziraat Katılım, Kastamonu Entegre, Fatih Kalemcilik, ZOHO Mimari Tasarım, Mega KidsLab ve Pelikan Basım da bienale destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

Girişi ücretsiz olan bienale ilişkin bilgilere "www.ramicocukvesanatbienali.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.

Bienal 15 Haziran'da sona erecek.