Rami Çocuk ve Sanat Bienali 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Rami Kütüphanesi'nde devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali, yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan'da başlayan ve ücretsiz gezilebilen bienali ziyaret edenlerin sayısı 450 bin kişiyi aştı.

Çocuklar, aileler, öğretmenler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği bienal, resimli çocuk kitaplarını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan özgün yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan bienalde, kitaplar iki boyutlu sayfalardan çıkarak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği, üç boyutlu sanat deneyimlerine dönüşüyor. Bienalde yer alan 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı, ziyaretçilerine kitapların dünyasını yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Uluslararası bir kültür platformuna dönüştü

Dünyanın çocuk edebiyatı ve illüstrasyon alanındaki önemli isimlerinden Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Yürütücü Direktörü Carolina Ballester, Hans Christian Andersen Ödülü Jüri Başkanı Shereen Kreidieh, Bratislava İllüstrasyon Bienali (BIBIANA) Direktörü Petra Flach, çocuk edebiyatının nobeli olan Hans Christian Andersen Ödüllü Brezilyalı yazar-çizer Roger Mello, İranlı çizer Shima Zarei, Brezilyalı çizer Rodrigo Mattioli bienale katılanlar arasında yer aldı.

Gerçekleştirilen panel, söyleşi ve buluşmalarda çocuk yayıncılığının geleceği, kültürel çeşitlilik, illüstrasyon sanatı ve çocukların sanatla ilişkisi gibi başlıklar ele alındı.

Sergiler yaz boyunca ziyarete açık olacak

Bienalin uzatılan döneminde atölye, panel, söyleşi ve sahne etkinlikleri gerçekleştirilmeyecek. Ancak ziyaretçiler, bienalin en çok ilgi gören sergilerini, enstalasyonlarını ve deneyim alanlarını 31 Temmuz'a kadar gezebilecek.

"Işıldayan Masallar", "Kitabın Serüveni" ve "Sessiz Kitap Sergisi" ile ödüllü uluslararası illüstrasyon seçkileri ve çocuk kitaplarından ilham alan büyük ölçekli enstalasyonlar yaz boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.