Prof. Dr. Deveci: Ramazan disiplini bayramda bozulmamalı

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, Ramazan ayında kazanılan beslenme disiplininin bayramda korunması gerektiğini belirtti.

Deveci, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yalnızca manevi bir arınma süreci olmadığını, aynı zamanda vücudun metabolizmasını yeniden düzenlediği bir dönem olduğunu ifade etti.

Oruç süresince enerji alımının azaldığını, karaciğerdeki şeker depolarının düştüğünü ve kan şekeri ile insülin seviyelerinde azalma yaşandığını aktaran Deveci, bu süreçte vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için yağları kullandığını ve hücrelerin enerji yönetimini optimize ettiğini kaydetti.

Deveci mide hacminin de bu dönemde küçüldüğüne işaret ederek, sindirim sisteminin daha az gıda ile çalışmaya alıştığını belirtti.

Bayramda ise beslenme düzeninin ani şekilde değiştiğine dikkati çeken Deveci, özellikle tatlı, börek ve hamur işi tüketiminin artmasının sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Deveci, ani ve yüksek miktarda şeker alımının pankreasın hızlı insülin salgılamasına neden olduğunu ifade ederek, kan şekerinde hızlı yükselme ve düşüşlere bağlı olarak baş dönmesi, yorgunluk ve huzursuzluk gibi etkilerin görülebileceğini bildirdi.

Aşırı tatlı ve yağlı yiyecek tüketiminin mide ve bağırsak sistemini zorladığını ifade ederek, bir ay boyunca küçülen midenin ani büyük porsiyonlarla karşılaştığında sindirim sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Deveci yüksek şeker ve yağ alımının kötü kolesterolü artırabileceğini ve vücutta iltihaplanma ile oksidatif stresi tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, özellikle yaşlılar ve metabolik risk taşıyan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bayramda sağlıklı beslenme için önerilerde bulunan Deveci, kahvaltıda hafif ve az yağlı yiyeceklerin tercih edilmesi, küçük porsiyonlarla beslenilmesi, tatlıların kontrollü tüketilmesi ve öğünlerin gün içine yayılması gerektiğini ifade etti.

Ramazan boyunca kazanılan metabolik dengenin korunmasının önemine işaret eden Deveci, "Bilinçli porsiyon kontrolü ve dengeli beslenmeyle bayramı hem sağlıklı hem de keyifli geçirmek mümkündür." ifadelerini kullandı.