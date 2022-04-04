Ramazan davulcusunun sahur mesaisi
AA - Güncel
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Ramazan davulcusu Ahmed Şehrur'un manilerle vatandaşları sahura kaldırması İDLİB- Suriye'nin İdlib ilinde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesaisine başladı.
Ramazan Davulcusu Ahmed Şehrur'un manilerle vatandaşları sahura kaldırması İDLİB- Suriye'nin İdlib ilinde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesaisine başladı. İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde ramazan davulculuğu yapan Ahmed Şehrur, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen sokakların arasından geçerek halkı sahur için uyandırıyor.