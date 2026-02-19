Haberler

Eskişehir'de ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ramazan davulcuları, zurna eşliğinde yaptıkları manilerle vatandaşları sahura kaldırarak eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Hasan Çağlar ve ekibi, geleneksel sahur hizmetine yenilik katarak güzel tepkiler alıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ramazan davulcuları, söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Şirintepe Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapan bir ekip, alışılagelmişin dışına çıkarak yaptıkları işe farklılık kattı.

Sadece davul çalıp mani söyleyen meslektaşlarının aksine zurna da çalan Hasan Çağlar ve arkadaşları, farklı oyun havaları ile vatandaşları sahura uyandırdı.

Çağlar, AA muhabirine, yaptıkları farklılıkla çevreden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Vatandaşların zaman zaman istek parça talepleriyle karşılaştıklarını dile getiren Çağlar, şöyle konuştu:

"İnsanları mutlu etmek bizim hoşumuza gidiyor. Hem de davulla zurnayla daha eğlenceli oluyor. Camlara çıkıp kamerayla bizi çekiyorlar, eğleniyorlar. İstek parçalar oluyor, çalıyoruz. Bazıları dışarı çıkıp oynuyor. Hava soğuk da olsa insanları mutlu ediyoruz, hizmet ediyoruz. Havalar çok soğuk olduğunda zurna icra edemiyoruz. Havalar biraz daha sıcakken zurnayla daha güzel oluyor. İnsanlar cama balkona çıkıp kameraya çekiyor. İstek parça isteyip bahşiş atıyorlar. Eskişehir çiftetellisi de istiyorlar Ankara havası da istiyorlar."

